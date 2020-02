Vietnã confirma seu primeiro contágio local de coronavírus

EFE/Rungroj Yongrit Vietnã registra primeiro caso de coronavírus



As autoridades do Vietnã confirmaram neste sábado sua primeira infecção local pelo novo coronavírus, subindo para seis o número total de casos no país, em meio à crise global desencadeada por esse surto originário da China.

Trata-se de uma recepcionista, de 25 anos, funcionária de hotel na província de Khanh Hoa, no sul do país, que foi diagnosticada com pneumonia depois de estar em contato com dois turistas chineses, informou o jornal local VNExpress.

Na China, o número de mortos subiu para 259 em decorrência do novo coronavírus. Agora já são quase 12 mil pessoas infectadas pela doença.

*Com informações da EFE