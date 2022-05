Viktor Orbán é reeleito primeiro-ministro da Hungria pela 5ª vez

Chefe da Aliança Cívica Fidesz-Húngara afirmou que as políticas centradas na defesa das fronteiras, na família e nos menores de idade serão prioridade em seu mandato

Attila KISBENEDEK / AFP Viktor Orbán foi eleito pela primeira vez em 1998



Viktor Orbán, de 58 anos, chefe da Aliança Cívica Fidesz-Húngara, foi reeleito nesta segunda-feira, 16, como primeiro-ministro da Hungria pela quinta vez consecutiva. Foram 133 votos na Assembleia do total de 199 deputados do país. Sua aliança Fidesz-KDNP venceu as eleições gerais de 3 de abril com 54% dos votos. Ele foi eleito pela primeira vez em 1998. Ultranacionalista, Orban disse que manterá as políticas centradas na defesa das fronteiras, na família e nos menores de idade. “Não adotaremos medidas econômicas que levem à ruína as famílias”, disse o primeiro-ministro no discurso no Parlamento. Sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, Orban afirmou que a União Europeia ‘não tem instrumentos para abordar a crise’ e criticou o bloco por embargos ao petróleo russo.