Vítimas de ataque em teatro na Ucrânia começam a ser resgatadas

Local servia como bunker e abrigava centenas de civis; número de sobreviventes ainda não é conhecido

Reprodução/Twitter/@SmytroKuleba Teatro Drama em Mariupol abrigava centenas de civis quando foi atacado por tropas russas



As autoridades ucranianas informaram, nesta quinta-feira, 17, que começaram a resgatar os sobreviventes do ataque aéreo russo no Teatro Drama, em Mariupol, na Ucrânia. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam no local quando o ataque aconteceu, mas estima-se que a quantidade varia entre 500 e mil. O espaço abrigava mulheres, crianças e homens que estão fugindo da guerra que já chega ao 22º dia. O governo local informou que há sobreviventes e que o bunker onde eles estavam funcionou. Imagens de satélite mostraram que ao lado do teatro estava escrito “crianças” no chão, como uma forma de tentar evitar o ataque.

Imagens da câmera da cidade mostraram que uma seção inteira do teatro ficou destruída e os três andares desmoronaram. Mesmo com a destruição total do local, um funcionário ucraniano afirmou que algumas pessoas conseguiram sobreviver ao ataque, entretanto o número de sobreviventes ainda não é conhecido, porque os escombros causados pela destruição derrubaram a entrada do abrigo. O chefe da administração regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, informou via Telegram, que “o número de vítimas do ataque não é claro”. Sergi Taruta, ex-governador da região e membro do parlamento ucraniano, informou no Facebook que algumas pessoas conseguiram escapar vivas do prédio destruído, mas não forneceu mais detalhes.

A destruição do Teatro foi condenada pelo Chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, que publicou em seu Twitter a seguinte mensagem: “Outro crime de guerra horrendo em Mariupol. Massivo ataque russo ao Teatro Drama, onde centenas de civis inocentes estavam escondidos. O edifício está agora totalmente em ruínas. Os russos não poderiam não saber que este era um abrigo civil. Salve Mariupol! Pare os criminosos de guerra russos!”. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também criticou o ataque durante seu discurso no parlamento alemão, nesta quinta-feira. Ele disse que “tudo é um alvo para eles”, e que desde o início da guerra 108 crianças já morreram.