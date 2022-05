Vítimas de prédio que desabou em Miami chegam a acordo de R$ 5 bilhões em ação coletiva

Condomínio Champlain Towers South, de 12 andares, colapsou na madrugada de 24 de junho de 2021 e deixou 98 mortos

EFE/ Giorgio Viera Metade de um condomínio desabou em junho de 2021



As famílias dos 98 mortos em desabamento de prédio em Surfside, em Miami, e os outros moradores atingidos chegaram a um acordo provisório de quase US$ 1 bilhão (R$ 5,14 bilhões, aproximadamente) em ação coletiva, revelou a advogada Harley S Tropin à ABC. Segundo a representante, o acordo foi de exatos US$ 997 milhões durante uma audiência com o juiz Michael Hanzman, do Tribunal do Circuito de Miami-Dade, e teve a participação de promotores de um edifício próximo, companhias de seguros e os réus. “Nossos clientes são vítimas de uma tragédia. Se você perdeu um ente querido, nenhuma quantia de dinheiro [é suficiente]. Mas os clientes estão satisfeitos com esta recuperação. Muito satisfeitos”, disse Tropin. O desabamento do condomínio Champlain Towers South, de 12 andares, na madrugada de 24 de junho de 2021 comoveu o mundo. Após dias de resgate, os bombeiros explodiram o restante da estrutura. Em outubro, uma coalizão de engenheiros e arquitetos sugeriu que o estado da Flórida exija que os arranha-céus próximos à costa tenham inspeções de segurança a cada 20 anos.