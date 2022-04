Volodymyr Zelensky pede que Joe Biden visite a Ucrânia

Líder ucraniano afirmou que decisão cabe ao norte-americano, mas está convencido de que o convite será aceito

RONALDO SCHEMIDT / AFP Volodymyr Zelensky também agradeceu a ajuda militar enviada pelos EUA, incluindo o pacote de US$ 800 milhões



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu neste domingo, 18, que o seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, visite o país para ver os resultados da guerra contra a Rússia. “Claro que é decisão dele, e depende da segurança, mas creio que o líder dos Estados Unidos deveria vir aqui para observar”, disse Zelensky, que se mostra bastante convencido de que o norte-americano deve aceitar o convite. “Ele fará isso”, completou. Em março, o presidente dos EUA esteve na Polônia, mas na ocasião descartou a possibilidade de pisar em território ucraniano. No entanto, após a retirada das tropas russas dos arredores de Kiev, capital da Ucrânia, Joe Biden afirmou que estudava enviar um membro do alto escalão do governo para o país. Neste domingo, Volodymyr Zelensky também agradeceu a ajuda militar enviada pelos Estados Unidos, incluindo o pacote adicional de US$ 800 milhões, mas pediu por mais apoio da nação. “Nunca será suficiente. Estamos enfrentando uma guerra em grande escala e precisamos de mais do que temos. Infelizmente, não temos vantagem técnica sobre nosso inimigo, não estamos no mesmo nível, mas nosso povo é mais forte”, afirmou.

*Com EFE