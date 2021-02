Voluntários salvam quase 5 mil tartarugas do frio nos EUA; veja imagens

Ao todo, cinco espécies marinhas foram encontradas — todas ameaçadas ou em perigo de extinção

Reprodução Twitter @TexasGameWarden Temperaturas muito baixas podem levar os animais à morte por ferimentos, encalhe ou afogamento



Um grupo de voluntários da Sea Turtle Inc., do Texas, nos Estados Unidos, resgatou, desde domingo, 14, quase 5 mil tartarugas marinhas das águas geladas da costa do estado durante a tempestade de inverno que atravessa a região Sul do país. Elas estavam paralisadas por causa da baixa temperatura. Os voluntários também estão estudando possibilidades criativas de abrigá-las em banheiras, já que boa parte da região está sem energia elétrica. Ao todo, cinco espécies de tartarugas marinhas foram encontradas — todas ameaçadas ou em perigo de extinção, de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA. Em condições normais do inverno, no máximo 500 tartarugas aparecem na região.

A organização não tem fins lucrativos e trabalha na educação, reabilitação e conservação em South Padre Island. O resgate acontece a pé e de barco. A acomodação está sendo feita em um centro de convenções com ajuda do governo local e também da Space X, que tem instalações na região. As baixas temperaturas devem atrair mais animais ao longo da semana. Por serem bichos de sangue frio, são mais vulneráveis ao clima extremo porque não são capazes de regular a temperatura do próprio corpo. Elas só podem ser devolvidas ao mar se as temperaturas elevarem– o que deve acontecer apenas no sábado, 20, já que a retomada da energia está prevista para essa quarta-feira, 18. Temperaturas muito baixas podem levar os animais à morte por ferimentos, encalhe ou afogamento.

My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ — Lara (@lara_hand) February 15, 2021