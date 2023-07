Vulcão em erupção na Islândia atrai espectadores por ‘lava tão laranja quanto o Sol’

País fica sobre a dorsal mesoatlântica e é uma das regiões vulcânicas terrestres mais ativas; autoridades islandesas recomendam ficar longe

Kristinn Magnusson / AFP Pessoas observam o fluxo de lava durante uma erupção vulcânica perto de Litli Hrutur, a sudoeste de Reykjavik, na Islândia, em 10 de julho de 2023. disse, marcando a terceira vez em dois anos que a lava jorrou na área



Um vulcão entrou em erupção na Islândia na tarde de segunda-feira, 11, perto de uma pequena montanha chamada Litli Hrutur, a cerca de 30 quilômetros da capital Reykjavik, anunciou o instituto meteorológico islandês (IMO, na sigla em inglês). O local fica a poucos quilômetros de onde, em 2021 e 2022. As imagens, transmitidas ao vivo pela imprensa islandesa, mostram um fluxo de lava que parece sair de uma falha, além de uma fumaça que emana de Litli Hrutur. As autoridades islandesas recomendam ficar longe da nova erupção vulcânica perto de Reykjavik, mas um grupo de espectadores não consegue resistir à atração da lava “tão laranja quanto o Sol”. Especialistas dizem que a erupção perto da pequena montanha de Litli Hrutur é de “baixa intensidade” por enquanto, mas as estimativas iniciais indicam que o fluxo é consideravelmente mais poderoso do que duas erupções anteriores, em 2021 e 2022, na mesma península de Reykjanes. A fumaça que sai do vulcão pode ser vista da rodovia que liga Reykjavik ao aeroporto internacional de Keflavik, segundo um jornalista. Alguns motoristas pararam nas margens da estrada para tirar fotos.

Do outro lado da fissura, o gás liberado pela erupção causa um calor “insuportável”. “Está muito quente lá dentro para ficar por muito tempo. É como 1.000 graus Celsius”, exclama ele. Esta área desabitada, localizada 30 quilômetros a sudoeste da capital islandesa, esteve adormecida por oito séculos, mas registrou um aumento na atividade vulcânica nos últimos dois anos. A falha eruptiva aumentou para cerca de 900 metros durante a noite, em relação aos 200 e 300 metros iniciais, afirmou o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO) nesta terça-feira, em seu relatório atualizado. Para conseguir ver a lava, os visitantes tiveram de percorrer um caminho difícil, cujos últimos três quilômetros percorrem musgos e rochas incrustadas no solo. “Quando você vê as fontes de lava e ouve os cliques da rocha solidificada, é simplesmente incrível”, contou Jessica Poteet, uma americana de 41 anos que mora na Islândia. Gudmundur Hauksson, um islandês de 26 anos, confessa que “é muito bom (…) sair e conectar-se com a Terra e a natureza desta forma”.

O cheiro intenso de gases vulcânicos e lava lembram um “grande churrasco”, dizem alguns visitantes. O ar também é pesado, por causa da fumaça do musgo em chamas. O vulcanólogo Thorvaldur Thordarson, da Universidade da Islândia, afirmou que não é possível saber quanto tempo o espetáculo vai durar. “Pode durar vários dias, pode durar um mês, pode durar seis meses como a erupção de 2021 ou até mais do que isso”, explicou ele. Durante as erupções na área em 2021 e 2022, centenas de milhares de visitantes se deslocaram para admirar o espetáculo hipnotizante de lava ao redor do monte Fagradallsfjall e dos vales Meradalir e Geldingadalir. Nesta ocasião, o acesso ao local foi fechado na noite de segunda-feira, depois de o IMO ter alertado para o acúmulo de níveis “perigosamente elevados” de gases vulcânicos, como o dióxido de enxofre. No domingo à noite, um tremor de magnitude 5,2, o mais forte dos últimos dias, sacudiu os arredores do vulcão e foi sentido em grande parte da Islândia. A Islândia fica sobre a dorsal mesoatlântica, entre as placas tectônicas eurasiática e norte-americana, é uma das regiões vulcânicas terrestres mais ativas, com 33 vulcões ou sistemas vulcânicos considerados ativos.

Imagens mostram a erupção do vulcão perto da capital da Islândia 🇮🇸, Reykjavik, com pessoas vagando perigosamente perto dele pic.twitter.com/6L2IZ4uNTz — Prof° Fernando Carlos (@profgeofernando) July 11, 2023

*Com informações da AFP