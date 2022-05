Vulcão Etna entra em erupção e promove espetáculo com lava incandescente; veja vídeo

Localizado na ilha de Sicília, na Itália, ele raramente causa danos e é o mais alto da Europa

Reprodução/Twitter/@reuters Vulcão Etna tem 3.330 metros de altura



O vulcão Etna, o mais alto da Europa, com 3.330 metros de altura, promoveu um verdadeiro espetáculo no sábado, 21. Ao entrar em erupção, ele soltou lavas incandescentes que se destaram no céu escuro da ilha de Sicília, na Itália. O vulcão costuma entrar em erupção várias vezes por ano, inclusive em fevereiro ele chegou a soltar nuvens de cinza que chegavam a 10 km de distância. Quando isso acontece, é comum que ele interrompa o funcionamento do aeroporto de Catânia por causa da fumaça, entretanto, isso não aconteceu desta vez. Apesar das constantes erupções, ele raramente causa danos, tanto que sua última grande erupção foi em 1992. Acredita-se que o vulcão tenha o mais longo registro de erupções do mundo, com a primeira que se tem notícia em 425 a.C.