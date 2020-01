Vulcão entra em erupção nas Filipinas; confira fotos e vídeos do fenômeno

O vulcão Taal, localizado nas Filipinas, entrou em erupção neste domingo (12). Houve grande precipitação de cinzas em regiões que não viam o fenômeno desde 1991, quando o vulcão Pinatubo entrou em erupção, causando a morte de 800 pessoas.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs) elevou o nível de alerta para 3, o que significa que há “intrusão magmática controlando a atividade atual”. Por isso, recomendou a evacuação da ilha do vulcão Taal, bem como das cidades em volta. De acordo com o Conselho Nacional de Redução de Riscos de Desastres, três estão sendo evacuadas, Talisay, Balete e San Nicolas, que ficam na província de Batangas, próxima ao monte.

“As agências nacionais estão trabalhando em colaboração com o governo da província de Batangas para garantir a segurança dos moradores”, afirmou o porta-voz da presidência das Filipinas, Salvador Panelo. Segundo ele, o presidente Rodrigo Duterte “já deu instruções para manter os moradores do perímetro Traal fora da zona de perigo”.

Confira vídeos e fotos do fenômeno:

