Jovem Pan > Notícias > Mundo > William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed

William Pulte divulga vídeo que supostamente comprovaria fraude imobiliária de diretora do Fed

Na gravação, o autointitulado jornalista independente Charlie LeDuff aparece diante de uma suposta residência de Lisa Cook e conversa com um suposto morador que afirma não ser proprietária do imóvel

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 14h37
  • BlueSky
Photo by SAUL LOEB / AFP lisa cook Pouco antes, também no X, ele já havia classificado o material como uma "grande notícia" sobre Cook

O presidente do Conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou no X um vídeo em que, segundo ele, “prova que a ‘RESIDÊNCIA PRINCIPAL’ declarada pela diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook está sendo ALUGADA para inquilinos”. Na gravação, o autointitulado jornalista independente Charlie LeDuff aparece diante de uma suposta residência de Cook e conversa com um suposto morador que não abre a porta. De dentro da casa, sem aparecer, a pessoa afirma não ser proprietária do imóvel, mas apenas locatária. “Cook RECENTEMENTE AFIRMOU ao governo dos EUA que se tratava de sua RESIDÊNCIA PESSOAL, mas ela está alugando o imóvel?”, questionou Pulte no X, na mesma publicação do vídeo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Pouco antes, também no X, ele já havia classificado o material como uma “grande notícia” sobre Cook. Mais cedo, em entrevista à Fox Business, Pulte voltou a sugerir que a diretora do Fed estaria envolvida em uma suposta fraude hipotecária – denúncia feita por ele e que levou o presidente Donald Trump a anunciar a demissão de Cook na semana passada, o que levou as partes a uma disputa judicial. “Trump está absolutamente correto em pressionar o Fed”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Número de mortos em terremoto no Afeganistão passa de 1.400
CPMI apura fraudes em descontos do INSS e ouve advogado que revelou esquema
Risco de sanções dos EUA cresce com aproximação do julgamento de Bolsonaro
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >