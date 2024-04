Xi Jinping diz que China e EUA devem ser ‘parceiros, e não rivais’

Além do presidente, o diplomata chinês Wang Yi também participou da conversa que durou cerca de cinco horas

Reprodução/Jovem Pan News China, EUA



O secretário do estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta sexta-feira (26), com o presidente da China, Xi Jinping. Os dois falaram sobre a necessidade de aparar arestas entre os dois países em mais um momento de tensão internacional. Outra pessoa que participou do encontro em Pequim, na China, foi o diplomata chinês Wang Yi. Ao longo das cinco horas de conversa, vários assuntos foram discutidos, entre eles o papel que a China tem para poder acabar com o conflito entre Rússia e Ucrânia. Os EUA alegam que os chineses estariam vendendo componentes para os russos, que estariam sendo utilizados na indústria bélica russa e possibilitando a continuidade da guerra. A China nega e diz que todas as transações econômicas entre Rússia e China continuam normalmente. Xi Jinping ressaltou que EUA e China, por serem as duas maiores potências do mundo, deveriam ser parceiros e não rivais. Mas acusou os Estados Unidos de minar o desenvolvimento econômico da China com medidas protecionistas, dificultando a produção chinesa em alguns aspectos com regras estabelecidas do mercado interno norte-americano, bem como a partir da influência americana no mercado de outros países. Os dois também debateram a questão dos exercícios os americanos próximos ao estreito de Taiwan, que é considerado pela China uma linha vermelha que não deve ser cruzada, segundo o que disse tanto Wang Li e Xi Jinping. Ambos mencionaram que Taiwan é uma questão política interna da China.