Xi Jinping e Vladimir Putin fortalecem parceria comercial em Pequim

Presidentes da China e Rússia concordaram em aumentar as relações no setor bancário, utilizando sistemas de pagamentos internacionais próprios

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/ SPUTNIK/KREMLIN O presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping caminham durante uma reunião informal em Pequim



O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Pequim, fortalecendo a parceria comercial entre os dois países. Eles concordaram em aumentar as relações no setor bancário, utilizando sistemas de pagamentos internacionais próprios para driblar as sanções ocidentais e do dólar contra a Rússia. Durante a coletiva de imprensa, Xi destacou a importância de aprofundar a parceria de cooperação estratégica na nova era, enquanto Putin ressaltou a participação do rublo e do yuan em transações comerciais russo-chinesas, que já supera 90%. Os líderes emitiram uma declaração conjunta reforçando a relação bilateral como apoio firme aos interesses mútuos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Putin chegou a Pequim para uma visita de dois dias, sendo sua primeira viagem ao exterior desde que iniciou seu quinto mandato como presidente da Rússia. Durante o encontro, Xi parabenizou Putin pelo novo mandato e elogiou o crescimento dos laços bilaterais, ressaltando que as relações sino-russas tornaram-se mais fortes ao longo do tempo. A cúpula entre China e Rússia ocorre em meio aos esforços dos EUA para restringir as relações comerciais entre os dois países. Xi e Putin concordaram que um acordo político é a direção certa na Ucrânia, enquanto Pequim insistiu que todos os lados precisam estar envolvidos em qualquer resolução do conflito. Além disso, os líderes abordaram a necessidade de uma solução urgente para o conflito israelo-palestino.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA