Xi Jinping insta Brics a ‘resistir a todas as formas de protecionismo’

Em reunião convocada pelo presidente Lula, mandatário chinês afirma que ‘devemos permanecer firmes na promoção da construção de uma economia global aberta’

Divulgação/Palácio do Planalto Reunião virtual convocada pelo Lula com o Brics para debater a defesa do multilateralismo



O presidente chinês, Xi Jinping, instou o bloco do Brics, formado por 11 países, a “resistir a todas as formas de protecionismo” em uma cúpula por videoconferência realizada nesta segunda-feira (8). “Devemos defender o sistema comercial multilateral com a Organização Mundial do Comércio como núcleo e resistir a todas as formas de protecionismo”, afirmou em seu discurso ao grupo, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita e Indonésia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Independentemente de como a situação internacional mude, devemos permanecer firmes na promoção da construção de uma economia global aberta, compartilhando oportunidades e obtendo resultados benéficos para todos através da abertura”, acrescentou Xi. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou esta reunião virtual para debater a defesa do multilateralismo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert