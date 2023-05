Youtuber admite ter derrubado avião de propósito nos EUA em busca de visualizações

Trevor Jacob pode pegar até 20 anos de prisão e teve a licença de piloto revogada pela Administração Federal de Aviação; vídeo compartilhado em seu canal foi assistido cerca de três milhões de vezes

Reprodução/Youtube/KTLA5 Youtuber Trevor Jacob, 29 anos, derrubou um avião em busca de visualizações



O youtuber Trevor Daniel Jacob, de 29 anos, concordou em se declarar culpado de uma acusação de destruição e ocultação com a intenção de obstruir uma investigação federal, informou via comunicado o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O homem derrubou intencionalmente, em dezembro de 2021, um avião em busca de visualizações e compartilhou o video em seu canal. Na ocasião, ele deu a entender que tinha sido um acidente. A publicação tem quase três milhões de visualizações e ele pode pegar 20 anos de prisão pelo crime cometido. Segundo o Departamento de Justiça, um acordo judicial e uma acusação de Jacob foram arquivados na quarta-feira, 10, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Los Angeles, e Jacob deve fazer sua primeira aparição no tribunal nas próximas semanas. Em seu acordo de confissão, o homem, que é um piloto experiente e pára-quedista, informou que conseguiu o patrocínio de uma empresa que vendia vários produtos e ele gravou o vídeo como parte do contrato. A FAA – Federal Aviation Administration (Administração Federal de Aviação, na tradução) revogou a licença de piloto de Jacob em abril de 2022.

Em novembro de 2021, Jacob decolou em seu avião do aeroporto de Lompoc City em um voo solo supostamente destinado a Mammoth Lakes, mas ejetou da aeronave durante o voo e filmou a si mesmo caindo de paraquedas no chão e seu avião descendo e caindo, ele admitiu no acordo judicial. Antes de decolar, o youtuber tinha instalado várias câmeras de vídeo em diferentes partes do avião. Ele pulou da aeronave aproximadamente 35 minutos após a decolagem. Depois de cair no chão, Jacob caminhou até o local dos destroços e recuperou os dados contendo a gravação de vídeo de seu voo e da queda do avião, afirma o acordo de confissão. O youtuber informou o National Transportation Safety Board (NTSB) sobre a queda do avião. O NTSB, que iniciou uma investigação sobre o acidente naquele mesmo dia, disse a Jacob que ele era o responsável por preservar os destroços para que a agência pudesse examiná-los. Jacob concordou em determinar o local do acidente e fornecer as coordenadas do avião abatido e os vídeos do acidente aos investigadores do NTSB. Três dias depois, a Federal Aviation Administration (FAA) lançou sua própria investigação sobre a queda do avião e logo na semana seguinte concluiu que Jacob mentiu para os investigadores que não sabia a localização dos destroços, de acordo com o acordo de confissão. Ele e um amigo haviam pegado os destroços dos e depositado as partes do avião em lixeiras no aeroporto e em outros lugares.