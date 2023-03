Zebra foge de zoológico na Coreia do Sul e passeia pelas ruas da capital por três horas

Sero, nome dado ao animal, foi capturado e devolvido ao Seoul Children’s Grand Park; não houve relatos de feridos

Reprodução/Twitter/@reuters

Uma zebra fugiu de um zoológico na Coreia do Sul e ficou passeando por três horas pelas ruas de um bairro residencial em Seul nesta quinta-feira, 23. Sero, nome do animal e que tem significado de ‘vertical’ em coreando, conseguiu ser captura e levada de volta para o Seoul Children’s Grand Park. Nos vídeos compartilhados na internet, é possível ver a zebra andando em um beco ao redor de edifícios e até mesmo passando por entre os carros antes de ser atingida por um dardo tranquilizante. Segundo Choi Ye-ra, funcionário do zoológico, o Sero está em condição estável e sendo examinada por veterinários. Ainda não se sabe porque e como a zebra conseguiu escapar, contudo, as causas estão sendo investigadas. Felizmente, não houve relatos de ferimentos ou danos causado pelo animal enquanto ele vagava pelas ruas se Seul.

🦓 A zebra escaped from a zoo in the South Korean capital Seoul and wandered the streets of a residential district for three hours before being caught and returned to the zoo https://t.co/5DK4q4FrdX pic.twitter.com/JZvKMJIzf6 — Reuters (@Reuters) March 23, 2023