Zelensky: ‘100 mil estão vivendo em Mariupol sem comida, água ou medicamentos’

Presidente ucraniano relata que russos não estão permitindo que ajuda seja entregue aos cidadãos do local

Maxar Technologies / EFE Área de teatro em Mariupol bombardeada por russos; civis se abrigavam no local



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez mais um pronunciamento em vídeo aos cidadãos do país na noite desta terça, 22. Zelensky comentou extensamente sobre a situação humanitária em Mariupol, uma das principais frentes de batalha no momento e que está cercada pelas forças da Rússia. “A partir de hoje, existem cerca de 100.000 pessoas na cidade. Em condições desumanas. Num bloqueio total. Sem comida, água, medicamentos. Sob bombardeio constante”, relatou. Mariupol é considerada importante na estratégia russa porque a tomada do município permitiria uma ligação por terra entre a Crimeia e a região do Donbass, ambas dominadas por Moscou, o que facilitaria a circulação e abastecimento das tropas em território ucraniano. Nos últimos dias, a cidade tem sido cercada pelos russos.



Segundo Zelensky, as tentativas de entregar ajuda humanitária aos habitantes não estão sendo bem-sucedidas. “Infelizmente, quase todos os nossos esforços são sabotados por ocupantes russos, por bombardeios ou terror deliberado. Hoje, um dos comboios humanitários foi apreendido por ocupantes em uma rota arranjada perto de Mangush. Funcionários do Serviço de Emergência do Estado e motoristas de ônibus foram presos. Estamos fazendo de tudo para libertar nosso povo e desbloquear o movimento de carga humanitária”, contou. Segundo ele, 7.026 pessoas conseguiram deixar a cidade hoje.