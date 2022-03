Zelensky admite que adesão da Ucrânia na OTAN é impossível

‘Durante anos ouvimos falar de portas supostamente abertas, mas também ouvimos que não podemos entrar lá, isso é verdade’, disse o presidente ucraniano

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Zelensky volta a pedir que a Otan estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia



O presidente Volodymyr Zelensky admitiu nesta terça-feira, 15, em uma reunião online dos líderes dos estados que compõem a Força Expedicionária Conjunta, que o ingresso da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é impossível. “Durante anos ouvimos falar de portas supostamente abertas, mas também ouvimos que não podemos entrar lá, isso é verdade, devemos admitir isso”, disse. Esse anúncio vem em um momento em que os representantes de Rússia e Ucrânia estão reunidos para realizar a quarta rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo da guerra e que as tropas russas se aproximam cada vez mais da capital do país. Na segunda-feira, dois bombardeios deixaram ao menos duas pessoas mortas e seis feridas. Na terça os russos voltaram a atacar Kiev.

A renúncia do ingresso na Otan por parte dos ucranianos, é um dos desejos de Vladimir Putin, e foi essa uma das razões para ele ter iniciado uma ‘operação especial’ que já chega ao seu 20º dia. Durante a reunião, o presidente ucraniano pediu mais uma vez que a Otan estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, e ressaltou dizendo que Kiev entende quais consequências isso pode levar. Negociadores de Rússia e Ucrânia voltaram a se reunir nesta terça para tentarem chegar a um acordo de cessa-fogo. Na segunda rodada, ficou acordado a criação de corredores humanitários para retirada dos civis. Agora, eles discutem termos políticos. Os russos querem que a Ucrânia assuma o compromisso de neutralidade, reconheça a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e desista da Crimeia. Já os ucranianos, querem uma trégua imediata e a retirada das tropas inimiga.