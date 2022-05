Zelensky afirma que precisa encarar realidade e conversar com Putin para dar fim à guerra

Líderes dos dois países acusam um ao outro de estarem de má vontade para retomar as negociações de paz

Sergei Supinsky/AFP - 13/04/2022 Zelensky acusa Rússia de não querer retomar as negociações de paz



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou sua vontade em se reunir com o líder russo, Vladimir Putin, para discutir os cenários possíveis para o fim da guerra. Durante um discurso feito a um think tank da Indonésia, o ucraniano declarou que existem assuntos que precisam ser discutidos com o o chefe de Estado da Rússia. “Não estou dizendo que o nosso povo e eu estamos ansiosos para falar com ele, mas temos que enfrentar a realidade do que estamos vivendo”, declarou. Ele aproveitou o momento para falar sobre a expectativa de uma reunião com Putin. “Queremos nossas vidas de volta, queremos recuperar a vida de um país soberano dentro de seu próprio território”. Durante sua fala, Zelensky abordou que a Rússia não parecer estar pronta para uma negociação de paz. Os encontros para discutir um cessar-fogo estão paralisadas desde março. Os dois países se acusam de estarem de má vontade em retomar as conversas.

*Com informações da Reuters