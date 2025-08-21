Zelensky afirma reunião com Putin pode acontecer na Suíça, Áustria ou Turquia

Presidente ucraniano descartou a possibilidade do encontro ocorrer em Moscou e defendeu que a escolha de um país europeu neutro ‘seria justo’ porque ‘há uma guerra na Ucrânia e no continente europeu’

EFE/EPA/STRINGER Presidente Zelensky fala com a mídia durante uma visita ao local de um ataque russo em área residencial em Kiev



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que um possível encontro com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, poderia ocorrer em um país europeu neutro, como Suíça, Áustria ou Turquia. “Acreditamos que seria justo, e os europeus enfatizaram isso, que a reunião deveria ser na Europa neutra. Porque há uma guerra na Ucrânia e no continente europeu”, disse Zelensky em um encontro com jornalistas, em declarações citadas nesta quinta-feira pela agência “Ukrinform”. “Eu disse que concordamos. Suíça, Áustria, concordamos. Turquia? Para nós, a Turquia é um país da Otan e parte da Europa. Não somos contra”, acrescentou o presidente ucraniano.

Por outro lado, descartou a possibilidade de o encontro ocorrer em Moscou e também ressaltou que organizar a reunião na Hungria, como foi cogitado, seria “difícil”. “Não é fácil, porque há uma união de todos os países europeus ao apoiar a Ucrânia durante a guerra. E, sejamos honestos, Budapeste não nos apoiou”, considerou. Nesta terça-feira, o governo austríaco se mostrou disposto a permitir que Putin participe em Viena de uma cúpula com seu homólogo ucraniano, apesar do mandado de prisão emitido contra o líder russo pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

“Se as negociações fossem realizadas em Viena, entraríamos em contato com o TPI, em virtude de nossos acordos de sede de organizações internacionais em Viena (…), para permitir a participação do presidente Putin”, afirmou em nota o gabinete do chanceler (primeiro-ministro) austríaco, o conservador Christian Stocker. Também nesta terça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer ver “o que acontece” em uma reunião bilateral entre Putin e Zelensky, antes de optar pela possibilidade de participar de um encontro a três para tentar chegar a um acordo de paz.

Embora Trump pretendesse inicialmente realizar um encontro trilateral, após se reunir na segunda-feira com Zelensky e vários líderes europeus e telefonar para Putin, o republicano afirmou que primeiro será realizado um encontro bilateral para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

*Com informações da EFE