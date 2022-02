Zelensky anuncia 137 mortos e diz que Ucrânia foi deixada sozinha contra a Rússia

‘Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à Otan? Todos estão com medo’, declarou o presidente em pronunciamento

STEFANIE LOOS / POOL / AFP - 12/07/2021 Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que o número de mortos no país subiu



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quinta-feira, 24, que os ataques russos ao país deixaram 137 mortos e 316 feridos até o momento. “137 heróis, nossos cidadãos, perderam a vida”, disse o político em vídeo. Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia foi “deixada sozinha” para se defender contra a Rússia. “Nos deixaram sozinhos para defender nosso Estado. Quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à Otan? Todos estão com medo”, lamentou.”De acordo com as informações que temos, o inimigo me marcou como algo número 1, e minha família, alvo número 2″, acrescentou o mandatário. Nesta quinta, o presidente ucraniano decretou mobilização geral no país. Todos os cidadãos com idade para servir o exército deverão fazê-lo. Zelensky também pediu que voluntários se apresentem para diferentes tarefas de apoio e doem sangue.

*Com informações da AFP