Zelensky condiciona neutralidade da Ucrânia à libertação de Donbass e Crimeia

Presidente também exige garantias de segurança para que o país não volte a ser alvo de ataques

Sergei SUPINSKY / AFP Zelensky reforçou que a neutralidade também exige "garantias de segurança" da Rússia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condicionou a posição de neutralidade do país, exigida pela Rússia, à libertação de todo seu território, incluindo a região do Donbas e a península da Crimeia, anexada pelo Kremlin em 2014. A fala aconteceu durante entrevista à emissora de televisão saudita “Al Arabiya”, em que o mandatário reforçou a exigência russa, mas reiterou que “o mais importante é a libertação do Donbas e de todos os territórios temporariamente ocupados, bem como da península da Crimeia”. Além da saída total do Exército russo do país, Zelensky reforçou que a neutralidade também exige “garantias de segurança para não serem alvo de ataques semelhantes no futuro, e outras de armamentos no caso de enfrentarem uma guerra como a atual”. Por sua vez, para um acordo de cessar-fogo imediato, a Rússia exige que a Ucrânia se comprometam a não aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além de permanecer neutra.

*Com EFE