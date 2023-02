Zelensky convida Lula para ir à Ucrânia e quer sua ajuda para ser ‘mais bem compreendido na América Latina’

Líder ucraniano disse que pretende organizar uma cúpula com os países latino-americanos e tem interesse em se aproximar da África: ‘Precisamos dar um passo na direção do continente africano’

Genya SAVILOV / AFP Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky gesticula enquanto dá uma entrevista coletiva em Kiev em 24 de fevereiro de 2023, no primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou nesta sexta-feira, 24, que convidou o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para visitar a Ucrânia e tentar obter sua assistência no conflito com a Rússia que completou um ano nesta sexta. “Convidei Lula para vir à Ucrânia e realmente quero um encontro com ele. Adoraria ter sua assistência e apoio para iniciar conversas com a América Latina. Estou apenas esperando encontrá-lo, cara a cara, e acho que assim eu e a Ucrânia poderíamos ser mais bem compreendidos na região”, declarou em entrevista coletiva. Zelensky quer se aproximar de países da América Latina e da África, vários dos quais se abstiveram na quinta-feira na votação na Assembleia Geral. “A Ucrânia precisa realmente dar um passo na direção dos países do continente africano”, disse o ucraniano, acrescentando que também pretende “organizar uma cúpula entre os países da América Latina e a Ucrânia”. Desde o começo do conflito, apesar de condenar a invasão russa, o Brasil manteve uma postura de neutralidade, o que é uma tradição do país. Lula propôs criar um grupo de países para estabelecer uma mesa de negociações, proposta que Moscou afirmou estar estudando, mas se recusou a se envolver diretamente no conflito, enviando armas e munições para a Ucrânia. O petista já chegou a declarar que Zelensky é tão culpado quanto Vladimir Putin, presidente da Rússia, pelo que está acontecendo em seu pais. Hoje, contudo, Lula reiterou a urgência em restabelecer a paz.