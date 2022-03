Zelensky convida Papa para mediar negociações entre Rússia e Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convidou o Papa Francisco para atuar como mediador das negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. “O papel mediador da Santa Sé no fim do sofrimento humano seria apreciado. Obrigado pelas orações pela Ucrânia e pela paz.”, tuitou Zelensky nesta terça-feira, 22. No post, ele ainda informou que conversou com o Papa sobre a situação humanitária e o bloqueio dos corredores de resgate pelas tropas russas. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, o Papa Francisco sempre fez apelos pela paz, inclusive chegou a informar que vai dedicar a missa do dia 25 de março na Basílica de São Pedro para consagrar os países à Nossa Senhora e convidou bispos e sacerdotes para se juntar a ele. No dia 16 de março, durante uma oração pública, Francisco pediu perdão a Deus em nome dos humanos que “continuam bebendo o sangue dos mortos destruídos pelas armas”.

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022