Zelensky demite generais ucranianos: ‘Não tenho tempo para lidar com traidores’

Presidente da Ucrânia destituiu dois militares e os chamou de ‘anti-heróis’; guerra com a Rússia chegou ao seu 36ª dia de conflito

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Volodymyr Zelensky demitiu generais do alto escalão militar ucraniano



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento nesta quinta-feira, 31, destituiu dois generais de alta patente do exercito ucraniano. Em sua fala, o mandatário chamou a dupla de “anti-heróis” e alegou que não tem tempo “para traidores”. Naumov Andriy Olehovych, ex-chefe do Departamento Principal de Segurança Interna do Serviço de Segurança; e Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, ex-chefe do Escritório do Serviço de Segurança na região de Kherson, foram desligados do quadro militar por Zelensky. “Aqueles militares, entre oficiais superiores, que não decidiram onde é sua pátria, que violam o juramento militar de fidelidade ao povo ucraniano no que diz respeito à proteção de nosso estado, sua liberdade e independência, inevitavelmente serão privados de altos escalões militares e gradualmente todos eles serão punidos”, alegou o mandatário. Guerra com a Rússia chegou ao 36º dia consecutivo.