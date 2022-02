Zelensky denuncia Rússia ao Tribunal de Haia por ‘manipular noção de genocídio’

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou a Rússia ao Tribunal de Haia por ter manipulado as noções de genocídio e evitar acusações do crime durante sua ofensiva na Ucrânia. O mandatário anunciou que realizou a denúncia através de seu perfil no Twitter neste domingo, 27, enquanto se desenrola o quarto dia da ofensiva russa dentro do território ucraniano e as tratativas por paz parecem ficar cada vez mais distantes. Além de informar a denúncia, Zelensky pediu que a Corte tome uma decisão que suspenda as atividades militares da Rússia. “A Ucrânia apresentou seu pedido contra a Rússia ao ICJ. A Rússia deve ser responsabilizada por manipular a noção de genocídio para justificar a agressão. Solicitamos uma decisão urgente ordenando que a Rússia cesse a atividade militar agora e esperamos que os julgamentos comecem na próxima semana”, afirmou Zelensky.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

