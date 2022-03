Zelensky denuncia traições russas: ‘Minaram estradas para transporte de remédios’

Presidente da Ucrânia afirmou que as tropas de Vladimir Putin destruíram igrejas e que seu país não está lidando com pessoas, mas com ‘russos graduados’

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 25/02/2022 Volodimir Zelensky afirmou que as tropas russas colocaram minas em estradas utilizadas para transporte de medicamento infantil



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento na noite desta segunda-feira, 07, e denunciou as traições dos russos. Segundo o mandatário, as tropas do Kremlin destruíram com um tiroteio a antiga fábrica de pão, em Kiev, e uma igreja em Zhytomyr. “Estas não são pessoas”, afirmou. De acordo com o líder ucraniano, “houve um acordo sobre corredores humanitários” que não foi respeitado. “Funcionou? Os tanques russos funcionaram em vez disso. Eles [Exército da Rússia] até minaram a estrada, que foi acordada para transportar alimentos e remédios para pessoas e crianças em Mariupol”, alegou. Ao passo que ônibus que transportam pessoas para fora do território ucraniano são atingidos, Zelensky acusa Vladimir Putin de aproveitar o cenário de guerra para fazer propaganda de seu governo. O chefe do Executivo revelou que espaços no território devastado são ocupados por “várias dezenas de pessoas”, que seriam “propagandistas”. “Apenas propaganda. Nada mais. Sem sentido humanitário”, apontou.