Zelensky diz estar pronto para conversar com Putin, ‘único meio de frear a guerra’

Em entrevista coletiva, presidente da Ucrânia agradeceu a ajuda que os países da Europa estão dando mais disse que ela veio tarde

UKRAINE PRESIDENCY / AFP Volodymyr Zelensky criticou a indecisão de alguns países sobre ajudar ou não a Ucrânia



Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 3, o presidente Volodymyr Zelensky, se disse pronto para conversar com Vladimir Putin, alegando que é o único jeito de frear a guerra. “Tenho que falar com Putin porque essa é a única maneira de parar esta guerra”, declarou o presidente ucraniano que também se disse aberto e disposto a abordar todos os problemas. Durante sua fala, Zelensky, agradeceu a ajuda que os países da da Europa estão dando, mas disse que já é tarde. “Quero agradecer a todos os países que estão nos ajudando e dando as armas, mas acho que já é tarde porque demos aquele tempo de preparação, mas agora essa semana custou milhares de vidas dos ucranianos”, declarou.

Zelensky também pediu por um auxílio para realizar o fechamento do espaço aéreo. “Se vocês não podem fechar agora, me digam: quanto tempo vocês precisam? Quantas pessoas precisam morrer para finalmente fechar o espaço?”, disse e apresentou como alternativa o envio de aviões militares, porque sem eles não é possível lutar já que estão em desvantagem em relação aos russos. Zelensky também falou sobre a necessidade de acabar com a guerra porque não quer que os ucranianos se tornem o povo de Esparta. “Se a Ucrânia parar de existir, depois vai ser, Letônia, Estônia, Moldávia, Geórgia, Polônia, eles vão até a parede de Berlim”, e complementou dizendo que a força maior é a diplomacia.