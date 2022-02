Zelensky diz que aliados estão enviando ‘armas e equipamentos’ para ajudar nos combates

Presidente da Ucrânia também revelou conversa com Emmanuel Macron e negou boatos de que teria ordenado rendição do exército ucraniano

EFE/EPA/RONALD WITTEK / POOL Presidente da Ucrânia comemorou envio de armas para ajudar no confronto contra a Rússia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que seus aliados estão enviando armas para auxiliar no combate à invasão da Rússia. “Armas e equipamentos dos nossos aliados estão a caminho da Ucrânia. A coalizão antiguerra está funcionando!”, afirmou Zelensky neste sábado, 26, sem especificar quem estaria enviando o material. Na sexta-feira, 25, a Polônia enviou um comboio militar com munição para o país. Além disso, Zelensky afirmou que conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron para tentar resolver a situação. “Um novo dia na frente diplomática começou com uma conversa com Emmanuel Macron”, disse o mandatário ucraniano. Pouco antes, em vídeo publicado no Facebook, Zelensky disse para não acreditarem em informações falsas e negou que ele tivesse ordenado a rendição do exército ucraniano. No registro, Zelensky afirma: Nossa verdade é que esta é nossa terra, nosso país, nossos filhos, e vamos proteger tudo isso”. “Isso é o que eu queria dizer a vocês. Glória à Ucrânia”, concluiu.

*Com informações da AFP