Zelensky diz que negociações com a Rússia estão ‘mais realistas’, mas prega cautela

Mandatário alegou que será necessário mais tempo ‘para que as decisões estejam de acordo com os interesses da Ucrânia’

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP - 15/03/2022 Zelensky agradeceu a visita dos primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia nesta terça-feira, 15



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento na noite desta terça-feira, 15, e afirmou qe as negociações com o governo da Rússia estão mais realistas. O chefe do Executivo ucraniano, porém, ressaltou que precisará de mais tempo para que as tratativas avancem rumo aos seus interesses. “As reuniões continuam e, pelo que eu fui informado, as posições já soam mais realistas. Mas mais tempo será necessário para que as decisões estejam de acordo com os interesses da Ucrânia”, alegou.

O comandante também aproveitou para agradecer a visita dos primeiros-ministros dos países do Leste Europeu (Polônia, República Tcheca e Eslovênia) e realizou um convite a outros chefes de Estado. “A situação pode estar perigosa, porque ainda estamos sendo atingidos por mísseis e aviões russos. A decisão de reforçar nosso arsenal aéreo ainda não foi aprovada, mas o foco mundial está na nossa capital, nos ucranianos, então todos que estão com a gente serão bem-vindos”, finalizou Zelensky.