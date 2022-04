Zelensky diz que Rússia praticou genocídio: ‘Pretendem eliminar o maior número possível de ucranianos’

Declaração do presidente da Ucrânia ocorre após serem divulgadas imagens de corpos espalhados pelas ruas da cidade ucraniana

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Volodymyr Zelensky demitiu generais do alto escalão militar ucraniano e alegou "traição"



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento neste domingo, 03, e afirmou que o governo de Vladimir Putin comete um “genocídio” na cidade de Bucha. “A eliminação de toda a nação e do povo. Somos cidadãos da Ucrânia. Temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se da destruição e extermínio de todas essas nacionalidades”, alegou o mandatário, após a divulgação de imagens de corpos espalhados pelas ruas do município ucraniano. Quase 400 civis foram encontrados em cova rasa com sinais de violência. “Isso está acontecendo na Europa do século 21. Então, esta é a tortura de toda a nação. Pretendem eliminar o maior número possível de ucranianos”, ressaltou. O chefe de Estado também ressaltou que o governo está sendo “destruído e exterminado” pois não aceita ser “subjugado à política da Federação Russa“. Em resposta, o Ministério da Defesa do Kremlin emitiu uma nota e negou a responsabilidade pelas mortes ocorridas no local: “Durante o tempo em que esta localidade esteve sob controle das Forças Armadas russas, nenhum morador sofreu ações violentas”, informou a pasta.