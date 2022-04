Zelensky e Putin são convidados para participar da cúpula do G20

Líderes foram convidados por Joko Widodo, presidente da Indonésia, país que sediará o evento marcado para novembro deste ano

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Líderes foram convidados pelo mandatário da Indonésia para participar do evento



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi convidado para participar da reunião da cúpula do G20, que será realizada em novembro deste ano na Indonésia. O convite foi confirmado pelo presidente indonésio, Joko Widodo, nesta sexta-feira, 29. Além de Zelensky, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá participar do evento. “Convidei o presidente Zelensky para participar da cúpula do G20”, disse Widodo. A presença de Putin e Zelensky foi confirmada após um acordo feito depois de pressões dos países ocidentais para excluir a Rússia do evento como forma de retaliação pela invasão à Ucrânia. O governo da Indonésia justificou que, por ser a sede do encontro, deveria manter-se “imparcial”. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden propôs que Zelensky participasse para equilibrar a situação. Em um tuíte publicado na quarta-feira, 27, Zelensky disse ter sido convidado para a cúpula, após uma conversa por telefone com o presidente indonésio. No dia seguinte, Widodo também conversou com o líder russo. “Naquela hora, o presidente Putin agradeceu à Indonésia pelo convite para a cúpula do G20 e disse que participaria”, declarou o indonésio.

*Com informações da AFP