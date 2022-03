Zelensky escapou de 3 tentativas de assassinato na semana passada, diz jornal britânico

Agentes russos do Serviço de Segurança Federal contrários à invasão da Rússia ao país vizinho teriam informado o Conselho de Segurança de Defesa Nacional da Ucrânia sobre os planos de homicídio

STEFANIE LOOS / POOL / AFP - 12/07/2021 Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pode ter sido alvo de tentativas de assassinatos frustradas na semana passada



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobreviveu a três tentativas de assassinato na semana passada, realizadas por dois grupos diferentes, conhecido como ‘Wagner’, formado por mercenários respaldados pelo regime de Moscou, e as forças paramilitares especiais da Chechênia. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo jornal britânico The Times. Segundo a publicação, as tentativas de assassinato foram atrapalhadas por agentes contrários à invasão da Rússia ao país vizinho de dentro do próprio Serviço de Segurança Federal russo (FSB), que é apontada como a antiga KGB.

O The Times ainda cita uma fonte próxima ao grupo Wagner, que admite ter considerado “intrigante” o quanto bem informado parece estar a equipe de segurança que protege Zelensky. O secretário do Conselho de Segurança de Defesa Nacional ucraniana, Oleksiy Danilov, revelou à emissoras locais de televisão que espiões russos os alertaram sobre os planos de assassinato. Além disso, no último sábado, 26, uma tentativa de assassinato de Zelensky foi frustrada nos arredores de Kiev. Segundo agentes de segurança do país, uma equipe de assassinos chechenos foi “eliminada” antes de chegar ao chefe de Estado. Segundo autoridades da Ucrânia, a informação que levou ao abatimento dos chechenos partiu de agentes da FSB.

*Com informações da EFE