Zelensky espera confirmação de Xi Jinping para reunião após líder chinês deixar a Rússia nesta quarta

Visita de Estado oficial à Moscou durou dois dias e foi momento para Pequim e o Kremlin ampliarem aliança e debaterem redução da tensão no Leste Europeu

EFE/EPA/ATHIT PERAWONGMETHA / POOL Presidente da China, Xi Jinping, deixou Moscou, na Rússia, nesta quarta



O presidente da China, Xi Jinping, deixou Moscou, na Rússia, nesta quarta-feira, 22, após sua visita oficial de Estado para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin. A visita ao país vizinho durou dois dias, sendo o primeiro de reunião sobre temas globais, como a guerra na Ucrânia, e o segundo para debates sobre parcerias bilaterais e economia. Uma reunião virtual entre Xi e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é aguardada neste momento. O mandatário chinês defendeu a redução da tensão e do conflito no Leste Europeu e apresentou um plano de paz de 12 pontos para a guerra, que foi apontado por Putin como possível solução. “Propusemos à China se associar à busca de uma fórmula de paz, dizendo-lhe: ‘Convidamos vocês ao diálogo, esperamos sua resposta’ e, até agora, recebemos apenas alguns sinais, mas nada de concreto”, disse Zelensky sobre a espera por confirmação da reunião com Xi após sua visita à Rússia. Xi e Putin ainda fecharam importantes acordos políticos e econômicos durante suas reuniões nos últimos dois dias. O comércio entre as duas nações deve ultrapassar a marca histórica de US$ 200 bilhões neste ano, em grande parte devido ao aumento do fornecimento de gás à China no contexto do boicote europeu pela invasão à Ucrânia.

*Com informações da EFE e da AFP