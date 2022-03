Zelensky fará discurso ao Congresso dos EUA na quarta-feira

Anúncio foi feito por líderes do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e no Senado dos EUA; Zelensky segue em Kiev, que vem sendo alvo de ataques russos

Presidência da Ucrânia/AFP Presidente ucraniano falará por volta das 10h (horário de Brasília) aos congressistas norte-americanos



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dará um discurso virtual ao Congresso dos Estados Unidos na próxima quarta-feira, 16. A fala do mandatário ucraniano deverá acontecer por volta das 10h (horário de Brasília. A informação foi dada pelos líderes dos Democratas da Câmara e do Senado norte-americano. “Esperamos ter o privilégio de dar as boas-vindas ao discurso do presidente Zelensky na Câmara de Representantes e no Senado e transmitir nosso apoio ao povo da Ucrânia enquanto defende corajosamente a democracia”, disseram Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e Chuck Schumer, líder democrata no Senado, em carta enviada aos congressistas. A fala acontecerá em meio aos intensos ataques e bombardeios da Rússia que atingem as principais cidades da Ucrânia. Zelensky está na capital Kiev, que é alvo de um forte cerco militar russo.

*Com informações na AFP