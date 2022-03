Zelensky faz apelo a países da Europa: ‘União Europeia será muito mais forte com a Ucrânia’

Em discurso ao Parlamento Europeu, presidente ucraniano criticou Putin e exaltou a resistência de seu povo aos avanços russos: ‘Estão lutando pelos nossos direitos, pela nossa liberdade, pelas nossas vidas’

JOHN THYS / AFP Presidente da Ucrânia falou ao Parlamento Europeu e exaltou a resistência dos ucranianos contra os avanços russos



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo aos países da Europa e afirmou que a União Europeia (UE) será mais forte com a participação da Ucrânia. A declaração foi feita por videoconferência ao Parlamento Europeu nesta terça-feira, 1º. Depois de ser aplaudido pelos membros presentes na sessão, Zelensky discursou, criticando as atitudes de Vladimir Putin, presidente da Rússia, criticando ataques a alvos civis e afirmando que seu povo não será derrotado. “Estamos lutando pelo nosso território e pela nossa liberdade. […] Cada praça, não interessa seu nome, será chamada de Praça da Liberdade em todas as cidades do nosso país. Ninguém vai nos derrotar. Nós somos fortes. Nós somos ucranianos. Nós temos o desejo de ver nossas crianças vivas. Acredito que seja um desejo justo. Ontem, 60 crianças foram mortas. E, novamente, o presidente Putin vai dizer que foi um tipo de operação militar que atingiu instalações militares”, afirmou Zelensky.

Em seguida, o presidente da Ucrânia disse que seu povo luta pela sobrevivência, mas que também luta para se mostrar igual aos demais povos europeus. Por fim, Zelensky garantiu que a União Europeia será “muito mais forte” com a entrada da Ucrânia no bloco. “Nossos cidadãos estão muito motivados, estão lutando pelos nossos direitos, pela nossa liberdade, pela nossa vida. Nós estamos utando pela sobrevivência, e essa é a maior das nossas motivações. Mas estamos lutando também para sermos membros iguais da Europa. Acredito que hoje nós estamos mostrando a todos que nós somos iguais e que a UE será muito mais forte conosco. Nós provamos a nossa força. Nós provamos que, no mínimo, somos iguais à Europa. Então provem que não nos deixarão de fora. Provem que nós somos europeus. Provem que a vida vencerá a morte e a luz vencerá a escuridão. Glória à Ucrânia”, concluiu o mandatário.