Zelensky lança ‘vaquinha’ para reconstruir Ucrânia; Polônia doa US$ 6,3 bilhões

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lançou nesta quinta-feira, 5, uma “vaquinha” para arrecadar fundos para reconstruir o país, que há três meses sofre com os ataques russos e já deixou várias cidades destruídas, como Mariupol. Denominada United24, a campanha vai cobrir “as necessidades da Ucrânia em três direções: Defesa e Desminagem, Ajuda Humanitária e Médica, Reconstruir a Ucrânia”. As doações são arrecadadas online por meio de um site de angariação de fundos, em que é possível escolher qual segmento você deseja ajudar. Segundo Zelensky, em breve, “outros projetos e programas serão adicionados” e a quantia também servirá para “vencer a guerra”. “Apenas juntos temos o potencial de parar a guerra e reconstruir o que a Rússia destruiu”, declarou.

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.

Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.

You can make a donation in 1 click from any country.

Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF

