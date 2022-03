Zelensky pede a cidadãos ucranianos que enfrentem militares russos: ‘Partam para a ofensiva’

Presidente da Ucrânia afirmou que o país não se entregara ‘a um inimigo’ e celebrou a fé da população local

UKRAINE PRESIDENCY / AFP -01/03/2022 Volodymyr Zelensky realizou outro pronunciamento à população ucraniana neste sábado, 05



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, utilizou as suas redes sociais neste sábado, 05, para realizar um pronunciamento e encorajar a população ucraniana a enfrentar o exército russo. Segundo o mandatário, é necessário partir “para a ofensiva”. “Em todas as nossas cidades, onde o inimigo invadiu, parta para a ofensiva. Sair nas ruas. Precisamos lutar sempre que tivermos uma oportunidade”, afirmou o chefe do Executivo. A fala ocorre dias antes de uma nova rodada de negociações entre os países, já que ambos se encontrarão na próxima segunda-feira para discutir o futuro do conflito.

O comandante ucraniano afirmou que o país não se entregará “a um inimigo”, se referindo ao governo de Vladimir Putin, da Rússia, e aproveitou para elogiar a fé de seu povo. “Quando você não tem uma arma de fogo, mas eles respondem com tiros e você não foge… Esse é o porque da ocupação russa ser temporária. Nosso povo não recua. Cada metro de nossa terra ucraniana recuperada pelo protesto é um passo à frente, um passo em direção à vitória”, alegou o presidente Zelensky.