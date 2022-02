Zelensky pede a europeus com experiência em combate que lutem na Ucrânia

Presidente ucraniano criticou as sanções que foram impostas até agora pelos Estados Unidos e Reino Unidos e questionou: ‘Como vocês irão se defender se são tão lentos em ajudar a Ucrânia?’

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Volodimir Zelensky pede que europeus com experiência em combate que ajudem a Ucrânia



Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, pediu, nesta sexta-feira, 25, que europeus com experiência em combate ajudem a Ucrânia diante das ameaças das forças russas. “Se você tem experiência de combate na Europa e não quer ver a indecisão dos políticos, pode vir para o nosso país e se juntar a nós para defender a Europa, onde é mais necessário agora”, convocou Zelensky, em um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa. As declarações vêm em um momento em que as tropas da Rússia estão chegando perto de Kiev, capital ucraniana.

Desde quinta-feira, 24, quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela manhã, Zelensky tem aumentado os pedidos de apoio aos países do ocidente e até chegou a criticar a demora pelo envio de auxílio, chegando a falar que a Ucrânia foi deixada sozinha. “Como vocês irão se defender se são tão lentos em ajudar a Ucrânia?”, perguntou Zelensky aos líderes europeus e insistiu dizendo que “a Europa é forte o suficiente para parar essa agressão”. Em relação às sanções que já foram impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia, Zelensky ironizou: “Cancelar vistos para os russos? Exclusão (do sistema interbancário) Swift? Isolamento total da Rússia? Retirada de embaixadores? Embargo de petróleo? Hoje, tudo deve estar na mesa, porque é uma ameaça para todos nós, para toda a Europa”, acrescentou.