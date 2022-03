Zelensky pede ajuda a Alemanha e França para libertar prefeito sequestrado por russos

Presidente da Ucrânia disse que ligou para Emmanuel Macron e Olaf Scholz na tentativa de resgatar Ivan Fedorov; segundo ucranianos, o administrador de Melitopol se recusou a colaborar com os inimigos

Presidência da Ucrânia/AFP Vladimir Zelensky fala em vídeo divulgado pela Presidência da Ucrânia



Em pronunciamento neste sábado, 12, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky pediu a ajuda de Emmanuel Macron, presidente da França, e Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, para resgatar o prefeito de Melitopol, que, de acordo com o governo da Ucrânia, foi sequestrado por tropas russas na sexta-feira, 11. “Conversamos com nossos parceiros sobre a situação do nosso prefeito. Nossa demanda é clara: ele tem que ser solto imediatamente Já telefonei para o chanceler Olaf Scholz e falei com o presidente Emmanuel Macron. Falarei com quem for preciso para libertar nosso povo”, declarou Zelensky. “Esperamos que os líderes mundiais nos mostrem como podem influenciar a situação.”

As autoridades ucranianas afirmam que Ivan Fedorov foi levado por soldados russos que ocupam a cidade no sul da Ucrânia após recusar proposta de cooperação. Segundo Zelensky, 2 mil moradores de Melitopol foram às ruas protestar contra o sequestro. “Ouviu, Moscou? Se 2 mil pessoas se manifestam em Melitopol contra a ocupação, quantas devem haver em Moscou contra a guerra?”, indagou Zelensky, que pediu às “mães russas” para impedirem seus filhos de lutarem na guerra. A Ucrânia divulgou um vídeo que, segundo seu governo, mostra o momento em que Fedorov foi levado pelos militares inimigos.