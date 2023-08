Zelensky pede ‘paciência’ com contraofensiva ucraniana

Presidente falou sobre a importância das tropas terem tomado iniciativa no campo de batalha

Genya Savilov/Pool via REUTERS



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu neste domingo, 6, “paciência” para o ritmo da contraofensiva do Exército do seu país, destacando a importância de as tropas terem tomado a iniciativa no campo de batalha. “Temos de ser pacientes se queremos ganhar, e queremos ganhar. A contraofensiva é complicada e pode ser mais lenta” do que o esperado, comentou o líder ucraniano quando questionado sobre a possível urgência de reconquistar o território mais rapidamente com a perspectiva das eleições de 2024 nos Estados Unidos, que podem trazer uma gestão da Casa Branca menos disposta a continuar enviando ajuda militar. Apesar disso, Zelensky destacou como “um desenvolvimento muito positivo” o fato de a Ucrânia ter passado “à ofensiva” e ter “tomado a iniciativa” no campo de batalha desde o início de julho, quando as tropas de Kiev iniciaram a sua campanha terrestre para recapturar o território ocupado pela Rússia. O mandatário disse ainda que, enquanto os ucranianos podem ver “cansaço” nos seus olhos após quase meio ano de guerra, os russos podem ver “medo” perante o avanço ucraniano.

*Com informações da EFE.