Zelensky pede que americanos permaneçam unidos até que a paz seja restabelecida na Ucrânia

Declaração foi feita nesta terça-feira, 8, dia em que os Estados Unidos enfrentam as midterms; resultado pode afetar o apoio de Washington a Kiev

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zelenksy faz pedido aos americanos em meio as eleições de meio de mandato



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que os norte-americanos permaneçam unidos até o restabelecimento da paz na Ucrânia. “Peço a vocês para que mantenham a unidade inabalável, como é o caso agora, até o dia em que todos ouviremos aquelas palavras importantes com as quais sonhamos… Até ouvirmos que a paz finalmente foi restaurada”, afirmou em um discurso em Kiev, onde recebeu a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta terça-feira, 8, dia em que os Estados Unidos enfrentam as midterms, eleições de meio de mandato, cujos resultados podem afetar o apoio de Washington a Kiev. Zelensky agradeceu ao “presidente Biden, aos dois partidos no Congresso e a todos os cidadãos americanos” pelo importante apoio financeiro, militar e diplomático concedido à Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro. Washington é o principal aliado de Kiev. Em meados de maio, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de 40 bilhões de dólares para apoiar os esforços de guerra da Ucrânia.

Durante o pronunciamento em vídeo, Zelensky aproveitou o momento para agradecer a medalha que recebeu, a qual ele se declarou “honrado” de receber a “Medalha da Liberdade” da Filadélfia. Ele dedicou a condecoração a “todas as mulheres e homens da Ucrânia que mostram à maior autocracia do mundo que a única coisa que pode conseguir na Ucrânia é uma derrota”. O líder da Ucrânia citou os soldados “heroicos, os voluntários e outros funcionários do setor de energia que restabelecem o acesso à energia elétrica (…) cada vez que os mísseis russos e os drones iranianos bombardeiam centrais elétricas”. “Para nós, a liberdade é a palavra principal e o que verdadeiramente une todos os ucranianos”, afirmou no vídeo.

*Com informações da AFP