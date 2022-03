Zelensky presta condolências à família do jornalista americano morto na Ucrânia

Brent Renaud estava cobrindo o conflito no Leste Europeu quando foi baleado por forças russas no domingo, 13

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Volodymyr Zelensky usou as redes sociais para prestar condolências à família do jornalista Brent Reno



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais para prestar condolências à família do jornalista Brent Renaud, baleado e morto no domingo, 13, no conflito entre Rússia e Ucrânia. “Minhas sinceras condolências à família de Brent Renaud, que morreu enquanto documentava a crueldade e o mal da Rússia para o povo da Ucrânia. Que a vida e o sacrifício de Brent inspirem o mundo a lutar pelas forças da luz contra as forças das trevas”, tuitou Zelensky ao compartilhar uma carta direcionada para a família do jornalista. A guerra na Ucrânia já chega ao seu 19º dia e representantes dos dois países ficaram de se encontrar na terça-feira, 15, para continuar a quarta rodada de negociações sobre um possível cessar-fogo.

Висловлюю сердечні співчуття родині Брента Рено, який загинув, документуючи безжальність і зло, заподіяне Росією людям в 🇺🇦. Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти сил темряви. pic.twitter.com/b1kM8vDf75 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022

Querida família de Brent Renaud,

É com profunda tristeza que escrevo para vos estender as minhas mais sentidas consolações pela trágica perda do vosso amado filho e irmão Brent Renaud.

Jornalista talentoso e corajoso, Brent perdeu sua vida enquanto documentava a tragédia humana, a devastação e o sofrimento de milhões de ucranianos. Com toda sua coragem e determinação, ele viajou para as zonas de guerra mais perigosas para filmar a crueldade e o mal sem precedentes, também infligidos à nossa nação pelo estado agressor

O povo da Ucrânia, que luta contra o regime russo para defender sua pátria e democracia no mundo, está de luto com você.

Somos gratos a Brent por seu profissionalismo e compromisso com os valores de compaixão, ética e justiça.

Que a vida, o serviço e o sacrifício de Brent inspirem gerações de pessoas em todo o mundo a lutar pelas forças da luz contra as forças das trevas

Atenciosamente.