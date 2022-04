Zelensky propõe troca de prisioneiros ucranianos por aliado de Putin

Presidente da Ucrânia realizou o pedido em seu perfil no Telegram; prisioneiro lidera um partido de oposição e é próximo do mandatário russo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que está disposto a entregar o magnata e oligarca Viktor Medvedchuk ao Kremlin em troca de prisioneiros. "Proponho à Federação Russa que troque esse seu cara por homens e mulheres ucranianos em cativeiro russo", publicou o chefe do Executivo em seu canal no Telegram. O empresário é uma das pessoas mais ricas da Ucrânia e havia desaparecido após a invasão russa em território ucraniano, no dia 24 de fevereiro. Sua captura ocorreu após o uma operação do Exército local e Zelensky anunciou a prisão do bilionário nas suas redes sociais. Proponho à Federação Russa que troque esse seu "cara" por nossos homens e mulheres [mantidos] em cativeiro russo. Portanto, é importante que nossos policiais e militares também considerem essa possibilidade", alegou o mandatário.