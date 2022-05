Zelensky quer que Ucrânia tenha status de candidato à UE em junho

Ao lado do presidente da Polônia, Andrzej Duda, ucraniano disse que para entrar no grupo é necessário ter ‘amigos poderosos’

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Zelensky apontou para provável ataque russo a uma escola no vilarejo de Bilohorivka



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reiterou a sua esperança de que o país obtenha o status de nação candidata à União Europeia (UE) até junho deste ano. A afirmação foi feita neste domingo, 22, após o presidente da Polônia, Andrzej Duda, garantir apoio de seu país aos ucranianos. Em uma coletiva realizada ao lado de Duda, Zelensky disse que a Ucrânia precisa de “embaixadores e amigos poderosos” para entrar na UE e que já pertence à comunidade europeia há muito tempo. “Acreditamos que isso vai acontecer e contamos com o status de país candidato à UE em junho. Contamos com o apoio poderoso de Andrzej nesta questão”, disse o ucraniano. Zelensky também mencionou o discurso de Duda ao parlamento ucraniano, no qual o polonês afirmou que seu país “continuará apoiando a Ucrânia. “Pessoalmente, não vou descansar até que a Ucrânia se torne membro da União Europeia”, afirmou Duda.

*Com informações da EFE