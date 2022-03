Zelensky reconhece que tropas russas assumiram o controle parcial de Kiev

Presidente ucraniano afirmou que o exército do Kremlin ‘têm recursos e mão de obra’ para continuar a comandar parte da capital

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Zelensky pediu à população que ajude a combater os ocupantes russos



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento nesta segunda-feira, 28, e informou que o exército do Kremlin tomou controle de parte de Kiev. Segundo o mandatário, “as tropas russas controlam o norte de Kiev, têm recursos e mão de obra, eles estão tentando restaurar as unidades destruídas”, informou. Além da capital, o mandatário ressaltou que as regiões de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Donbas, situadas ao sul do país, vivem uma situação “tensa” e “muito difícil”. Mais cedo, líderes locais afirmaram que o exército da Rússia perdeu espaço territorial em algumas áreas conquistadas. Oleksandr Markushyn, prefeito de Irpin, anunciou que as forças ucranianas retomara o controle da cidade. “Temos boas notícias hoje: Irpin foi libertada. Entendemos que haverá mais ataques à nossa cidade, e vamos defendê-la corajosamente”, alegou.