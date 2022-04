Zelensky: ‘Rússia busca se apropriar de Donbass e do sul ucraniano’

Presidente afirmou que as tropas da Ucrânia passaram a retomar territórios; exército do Kremlin se retirou de parte das regiões conquistadas

Genya Savilov/AFP Militares ucranianos caminham ao lado de tanques russos destruídos e veículos blindados de transporte de pessoal (APC) na vila de Dmytrivka, a oeste de Kiev, em 2 de abril de 2022, enquanto a Ucrânia diz que as forças russas estão fazendo uma "retirada rápida" das áreas do norte ao redor de Kiev e da cidade de Chernigiv .



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento na madrugada deste domingo, 03, e afirmou que um dos objetivos do governo de Vladimir Putin é se apropriar dos “territórios de Donbass e da parte sul do país”. Nos últimos dias, o chefe de Estado ucraniano já havia declarado que a situação em Donbass, região considerada como pró-Rússia, era “extremamente difícil” e que a retomada de alguns territórios ocorria de maneira devagar. “Os militares russos estão se aglomerando em Donbas, na direção de Kharkiv, onde se preparam para novos golpes poderosos e nós estamos nos preparando para uma defesa ainda mais ativas, pois usaremos todas as oportunidades – internas e externas”, afirmou o mandatário.