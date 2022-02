Zelensky saúda formação de coalizão de ajuda à Ucrânia

Presidente da Ucrânia comemorou o envio de suprimentos e armas para o combate contra as forças armadas russas

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Presidente agradeceu ajuda de aliados no combate aos avanços russos



Em meio ao quarto dia de ataques russos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a formação de uma coalizão internacional de países que estão ajudando a nação na guerra contra a Rússia. Em vídeo publicado neste domino, 27, nas redes sociais, Zelensky agradeceu o envio de suprimentos e material militar para ajudar no confronto contra as tropas russas. “Recebemos armas, medicamentos, comida, combustível, dinheiro. Uma coalizão internacional forte foi formada para apoiar a Ucrânia, uma coalizão contra a guerra”, afirmou Zelensky. No sábado, 26, o presidente já havia celebrado o recebimento de armas. Na sexta-feira, a Polônia se tornou o primeiro país a contribuir militarmente com o combate aos russos, enviando munições para o exército de Zelensky. Além disso, diversos países já anunciaram uma série de sanções, fechando o cerco econômico contra a Rússia. A mais recente, e potencialmente a mais pesada, foi a decisão tomada pelo Ocidente de excluir bancos russos do serviço Swift de pagamentos interbancários. O sistema é fundamental em transações internacionais.

*Com informações da AFP