Zelensky sugere que Rússia pode usar armas químicas em conflito militar

Presidente da Ucrânia pediu aos líderes mundiais para que as sanções econômicas continuem a ser impostas contra o Kremlin

Volodymyr Zelensky pediu aos principais países do mundo que continuem a impor sanções ao Kremlin



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou os líderes mundiais nesta segunda-feira, 11, que o Ocidente deveria continuar a impor sanções contra a Rússia e que militares russos podem utilizar armas químicas contra as tropas ucranianas. Segundo o mandatário, é necessário tratar o tema das “maior seriedade”, embora não tenha confirmado se armas químicas já foram utilizadas. “Gostaria de lembrar aos líderes mundiais que o possível uso de armas químicas pelos militares russos já foi discutido e já naquela época significava que era necessário reagir à agressão russa de forma muito mais dura e rápida. Um embargo de petróleo contra a Rússia é uma obrigação, qualquer novo pacote de sanções que não afete o petróleo será recebido em Moscou com um sorriso”, ressaltou o chefe do Executivo.

Anton Gerashchenko, Conselheiro do Ministério das Relações Exteriores que compõe o governo Zelensky, seguiu a mesma linha do político e acusou o exército de Vladimir Putin de utilizar armas químicas na cidade de Mariupol. John Kiby, porta-voz do Comando Militar dos Estados Unidos, porém, não confirmou o ocorrido. “Estamos cientes de relatos que afirmam que as forças russas podem ter lançado munição química em Mariupol, na Ucrânia. Não podemos confirmar no momento e continuaremos monitorando a situação de perto”, alegou o norte-americano.