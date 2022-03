Zelensky: ‘Ucrânia não pode aceitar ultimatos da Rússia’

Presidente ucraniano afirmou que o país somente irá acatar as ameaças russas caso seja destruído

UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 01/03/2022



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, concedeu uma entrevista nesta segunda-feira, 21, e alegou que seu país não irá ceder às ameaças e ultimatos do Kremlin durante a invasão russa. De acordo com o mandatário, “primeiro terão que destruir a todos nós, só então seus ultimatos serão respeitados”. O chefe do Executivo federal também informou que municípios como Mauripol e Kharkiv não irão aceitar a ocupação russa. “Temos um ultimato com pontos nele. ‘Siga-os e então terminaremos a guerra.’ Isso é errado, não vai levar a nada, a nenhum resultado. O problema não é só para mim. A questão, de novo, é que o povo e o governo estão unidos”, argumentou. A guerra no leste europeu chegou ao seu 26º dia de conflito consecutivo.