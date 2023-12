Zelensky vai à posse de Milei em primeira viagem à América do Sul desde início da guerra com a Rússia

Evento em Buenos Aires reunirá diversos líderes da direita mundial, como Jair Bolsonaro, Donald Trump e Viktor Orbán

Genya SAVILOV / AFP Presidência da Ucrânia confirmou presença de Zelensky na posse de Milei



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participará da cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, anunciou a Presidência da Ucrânia neste sábado, 9. “A caminho da Argentina para participar da cerimônia de posse do presidente eleito Javier Milei, Volodymyr Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva”, informou, em nota, a Presidência em Kiev. Será a primeira vez que o ucraniano viajará para a América do Sul desde o início da guerra com a Rússia, em fevereiro de 2020. O evento em Buenos Aires reunirá diversos líderes da direita mundial, como Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Já o chefe do Executivo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, preferiu enviar um representante, o chanceler Mauro Vieira. O presidente americano Joe Biden também não prestigiará o ultraliberal. Haverá uma comitiva americana, mas ninguém do primeiro escalão do governo.

*Com informações da AFP